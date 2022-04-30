ЕС обсуждает санкции против атомной отрасли РФ

Страны ЕС ведут обсуждения возможных санкций против атомной отрасли РФ, причем эти предполагаемые ограничения поддерживает Германия.

Об этом сообщило в пятницу издание Politico со ссылкой на пятерых неназванных дипломатов ЕС, передает Интерфакс.

"Постпред Германии при ЕС в среду озвучил новую позицию Берлина, отметив, что они не только согласны на санкции против нефти – они активно поддерживают больше поэтапный отказ от нефти, нежели установление максимальной цены на нее, но и поддерживают запрет на российский уран", - заявил один из дипломатов ЕС.

Ожидается, что страны ЕС в ближайшие дни будут обсуждать детали предполагаемого запрета.

Четыре дипломата заявили Politico, что ранее на этой неделе эти санкции были предметом для обсуждений Еврокомиссии с государствами-членами ЕС, причем Польша и страны Балтии активнее всего продвигали эту инициативу.

Таким образом, поясняет Politico, вероятные санкции против атомной отрасли РФ могут затронуть не только поставки урана, который используется в построенных Россией ядерных реакторах на территории ЕС, но и новые ядерные проекты, связанные с госкорпорацией "Росатом".

Ранее в пятницу издание The New York Times сообщало со ссылкой на осведомленных дипломатов и чиновников Европейского союза, что ЕС может уже на следующей неделе одобрить поэтапный запрет на импорт российской нефти. Газета отмечала, что запрет на импорт нефти из РФ станет самой значительной мерой в рамках шестого пакета санкций ЕС. Как ожидается, новые санкции также затронут российский крупнейший банк Сбербанк и высокопоставленных чиновников из России.