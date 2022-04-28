Бундестаг одобрил поставки тяжелого вооружения Украине

Бундестаг выступил за всеобъемлющую поддержку Украины и поставку республике тяжелого вооружения, сообщается на сайте парламента.

Соответствующее заявление поддержали 586 депутатов из 693 голосовавших, 100 проголосовали «против», семь воздержались.

В петиции отмечается, что поставка Украине «эффективного оружия и комплексных систем, включая тяжелые вооружения», является одним из способов положить конец военным действиям на территории страны, передает РБК.

Накануне министр обороны Кристина Ламбрехт заявила о дефиците военной техники в Германии. «Например, на бумаге у нас есть 350 БМП Puma, из которых в рабочем состоянии находятся только 150. То же самое с вертолетами Tiger: только девять машин из 51 могут взлететь».

Власти Германии в апреле сообщили о намерении выделить €2 млрд на дополнительную военную помощь, более половины этой суммы направят Украине. 19 апреля канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что бундесвер исчерпал лимит поставок оружия для Украины из своих резервов. По словам главы правительства, власти направили запрос оборонным компаниям, чтобы узнать, как скоро они смогут предоставить необходимые вооружения.