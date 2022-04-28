Последнее обновление: 28.04.2022 09:44

Citibank закрывает долларовый коррсчет белорусского Альфа-банка

Альфа-Банк в Беларуси останавливает с 6 мая проведение международных расчетов в долларах США через корреспондентский счет в Citibank из-за его скорого закрытия на фоне международных санкций против Беларуси и России.

«Мы активно ищем новых партнёров, ведём переговоры с другими банками и надеемся, что уже в ближайшее время сможем вернуться с хорошими новостями, однако на восстановление международных расчетов в USD уйдёт некоторое время. Международные платежи в EUR, как и прежде, работают во всех направлениях. Платежи и переводы в USD внутри Республики Беларусь, а также валютные карты продолжают работать в стандартном режиме», – сообщила пресс-служба Альфа-Банка.

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