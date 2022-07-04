«Беларусбанк» взвинтил комиссию на отдельные переводы из-за границы

«Беларусбанк» с 4 июля повышает размер комиссии за безналичные переводы на счета физических лиц из-за границы с использованием карточки или ее реквизитов.

Размер вознаграждения повышается с 1% до 15% от суммы за зачисления. Повышение комиссии затрагивает денежные переводы по картам Visa Direct, Mastercard MoneySend, БЕЛКАРТ/МИР, говорится в сообщении на сайте банка.

Ранее банк с 23 июня, ввел ограничение на снятие наличных денежных средств по карточкам платежных систем VISA, Mastercard, UnionPay International, эмитированных банками-нерезидентами, в банкоматах банка в размере 500,00 белорусских рублей в неделю на одну карту.

Кроме того, с 23 июня банк увеличил размер вознаграждения с 2,5% до 15% от суммы за проведение операции выдачи наличных денежных средств в белорусских рублях в пунктах выдачи наличных в отделениях банка с использованием карточек международных платежных систем VISA, Mastercard, эмитированных банками-нерезидентами.