Белорусские медиа сообщили об аресте главы Белинвестбанка

Глава Белинвестбанка Андрей Бриштелев в минувшую пятницу был задержан по обвинению в получении взятки в особо крупном размере (часть 3 ст. 430 УК).

Обстоятельства задержания Бриштелева пока неизвестны.

Буквально в течение двух месяцев в Беларуси был задержаны/арестованы (экс) руководители трех белорусских банков, которые входят в так называемый топ-6 системообразующих банков.

В частности, до сих пор под арестом находится глава Приорбанка Сергей Костюченко, в конце марта был задержан, а позже выпущен на свободу глава банка БелВЭБ Василий Матюшевский.