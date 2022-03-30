Премьер РБ: Банки КНР могут вскоре присоединиться к российскому аналогу SWIFT

Китайские банки вскоре могут подключиться к Системе передачи финансовых сообщений (СПФС, российская альтернатива SWIFT), утверждает премьер РБ Роман Головченко.

"Полагаю, в ближайшее время к ней будут подключены и китайские финансовые учреждения", - сказал Головченко.

Он сообщил, что СПФС пользуются белорусские банки, которые в начале марта по решению Евросоюза были отключены от SWIFT (Банк развития, Белагромбанк, банк "Дабрабыт").

Головченко также сказал, что увеличивается доля китайских юаней в расчетах во внешней торговле Беларуси.

"Торги в юанях (на БВФБ – ред.) набирают обороты, просто еще не все их распробовали. Но у нас есть случаи, когда покупатели активно рассчитываются юанями", - сказал премьер.

«Есть узкие места, не все банки готовы пропускать такие платежи», - признал Головченко.

По его мнению, на фоне западных санкций во внешней торговле Беларуси "региональные валюты будут играть все большую роль в международных расчетах".