Нацбанк РБ с 1 марта приостанавливает действие расчетных величин стандартного риска

Национальный банк С 1 марта 2022 года приостанавливает действие расчетных величин стандартного риска в отношении белорусских банков, сообщила пресс-служба ведомства.

Регулятор с 1 марта 2019 года ввел в действие систему мер макропруденциального характера, направленную на ограничение системного риска, генерируемого бизнес-моделями банков с повышенным риск-аппетитом.

В качестве индикатора, указывающего на повышенный уровень риска реализуемых банками бизнес-моделей, используется превышение устанавливаемых банками процентных ставок по новым банковским вкладам (депозитам), кредитам и эмитированным облигациям над соответствующими расчетными величинами стандартного риска.

Регулятор не стал комментировать свое решение.