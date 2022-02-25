Последнее обновление: 25.02.2022 18:43

РРБ-Банк лишился доступа к платежной системе VISA

Санкции против белорусского банка БелВЭБ и его отлучение от платежной системы VISA автоматически ударило и владельцам карточек VISA от банка РРБ, поскольку, как выясняется, РРБ-Банк эмитировал карты через БелВЭБ.

«Уважаемые держатели карточек Банка РРБ, с 25.02.2022 платежная система Visa ввела ограничения по карточкам Visa… Остановка возможности совершения полного спектра операций по карточкам Банка РРБ произошла в связи с введением санкций в отношении банка-спонсора ОАО «Банк БелВЭБ», - говорится в сообщении на сайте банка.

Держателям карточек доступны операции в белорусских рублях на территории Беларуси в СДБО Банка РРБ; в организациях торговли и сервиса (кроме операций в сети Интернет); банкоматах и пунктах выдачи наличных денежных средств банков.

«Таким образом, держателям карточек Visa Банка РРБ временно недоступны операции за пределами Республики Беларусь (в том числе в иностранных онлайн-сервисах (Яндекс, Wildberries, AIlExpress, Ozon и пр.)) и операции в сервисах для р2р-переводов для карточек», - констатирует банк.

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