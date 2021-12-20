Последнее обновление: 20.12.2021 15:55

Нацбанк РБ продлил ограничения на деятельность ТК Банка

Нацбанк РБ традиционно продлил на один год ограничения на банковскую деятельность ЗАО "Банк торговый капитал" (ЗАО "ТК Банк").

Речь идет о приостановке действия специального разрешения (лицензии) на осуществление банковской деятельности в части осуществления банковской операции по привлечению денежных средств физических лиц во вклады (депозиты).

По размеру активов ЗАО "ТК Банк" на 1 декабря 2021 г. занимало 19-е место среди действующих банков РБ, нормативный капитал банка составил 189,8 млн. рублей.

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