S&P подтвердило рейтинги трех белорусских банков

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные и краткосрочные кредитные рейтинги двух крупнейших белорусских госбанков - Беларусбанка и Белагропромбанка, а также банка БелВЭБ (дочерний банк ВЭБ.РФ в Белоруссии) на уровне "В/В" с "негативным" прогнозом.

"Мы считаем, что белорусские банки хорошо справились с оттоком депозитов в прошлом году, а депозитная база в 2021 году остается относительно стабильной. На наш взгляд, ликвидность банков остается под контролем из-за ограниченного роста нового кредитования, и они могут управлять потенциальным оттоком капитала в будущем, если он произойдет", - говорится в сообщении агентства, которое цbтирует finmarket.ru.

Эксперты S&P отмечают также, что качество активов трех указанных банков не ухудшилось в первой половине 2021 года.

По оценке экспертов S&P, ситуация с оттоком депозитов, наблюдавшаяся в банковской сфере Белоруссии в августе-декабре 2020 года, изменилась в течение 2021 года. Отмечается, что Беларусбанк (с долей на рынке депозитов 40%) и Белагропромбанк (11,4%), за 10 месяцев 2021 года увеличили депозиты на 5,5% и 11,4% соответственно.

При этом значительный отток розничных депозитов в иностранной валюте был смягчен притоком корпоративных депозитов в национальной и иностранной валюте. "Мы полагаем, что в 2022 году некоторый отток депозитов может продолжиться, но мы ожидаем, что он останется управляемым", - отметили эксперты, комментируя ситуацию в госбанках.

В пресс-релизе отмечается, что депозиты в БелВЭБе (4,3% общего объема депозитов в банках страны) за 9 месяцев сократились на 12%, в основном за счет отрицательной динамики в розничном сегменте. "Однако, поскольку доля банка БелВЭБ в депозитах физических лиц является умеренной и с учетом наличия нескольких линий ликвидности от материнского ВЭБ.РФ, мы не видим немедленных рисков ликвидности", - говорится в пресс-релизе.