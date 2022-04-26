Последнее обновление: 26.04.2022 14:37

Нацбанк РБ изменил расчет показателя долговой нагрузки

Белорусские банки при расчете показателя долговой нагрузки будут использовать значение ставки рефинансирования.

Соответствующее решение принято постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 1 апреля 2022 г. № 147 в связи с приостановлением с 1 марта 2022 г. определения расчетной величины стандартного риска (далее – РВСР), сообщает пресс-служба регулятора.

Значение ставки рефинансирования вместо РВСР будет применяться банком в случае отсутствия информации о процентной ставке по кредитным договорам, заключенным с другими банками после 1 марта 2022 г., при их учете в процессе расчета показателя долговой нагрузки.

Также величина ставки рефинансирования будет использоваться вместо РВСР при классификации кредитования на условиях рассрочки.

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