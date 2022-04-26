Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 978117 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 26 апреля 2022 года выросло до 978117 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 3 до 6931 человека.

Выздоровели 970205 (выписаны +76) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 6931 пациент с выявленной коронавирусной инфекцией.

За последние сутки число заразившихся выросло на 155 человек (6,71% от протестированных за сутки).

По данным Минздрава РБ, в Беларуси проведены 13110627 (+2310) тестов на коронавирус.