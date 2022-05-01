Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 980680 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 1 мая 2022 года выросло до 980680 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 2 до 6949 человек.

Выздоровели 973231 (выписаны +236) пациент, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 6949 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За последние сутки число заразившихся выросло на 335 человек (3,38% от протестированных за сутки).

По данным Минздрава РБ, в Беларуси проведены 13167283 (+9910) теста на коронавирус.