Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 980345 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 30 апреля 2022 года выросло до 980345 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 4 до 6947 человек.

Выздоровели 972799 (выписаны +204) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 6947 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За последние сутки число заразившихся выросло на 436 человек (4?52% от протестированных за сутки).

По данным Минздрава РБ, в Беларуси проведены 13157373 (+9650) теста на коронавирус.