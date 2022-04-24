Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 977813 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 24 апреля 2022 года выросло до 977813 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 4 до 6926 человек.

Выздоровели 969752 (выписаны +268) пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 6926 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За последние сутки число заразившихся выросло на 379 человек (3,68% от протестированных за сутки).

По данным Минздрава РБ, в Беларуси проведены 13103056 (+10285) тестов на коронавирус.