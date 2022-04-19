Последнее обновление: 19.04.2022 16:15

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 974961 человека

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 19 апреля 2022 года выросло до 974961 человека. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 5 до 6908 человек.

Выздоровели 967551 (выписаны +57) пациент, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 6908 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За последние сутки число заразившихся выросло на 247 человек (8,51% от протестированных за сутки).

По данным Минздрава РБ, в Беларуси проведены 13044848 (+2902) тестов на коронавирус.

Ранее по теме


<Март 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
28123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Апрель 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
Общество
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование