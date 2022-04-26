В Беларуси опубликован закон "О платежных системах и платежных услугах", который вступит в силу через 4 месяца.

В Законе определены базовые понятия платежного рынка, включая такие как "платежная система", "платежная услуга", "поставщик платежных услуг", а также требования к новым участникам платежного рынка и их руководителям. Устанавливаются понятные и прозрачные права и обязанности поставщиков платежных услуг и их пользователей, а также четкая система контроля платежной деятельности, в том числе путем усиления полномочий Национального банка по надзору за поставщиками платежных услуг, говорится в комментарии Национального банка РБ.

«Закон устанавливает нормы, которые должны соблюдать все платежные системы на территории Республики Беларусь, в том числе международные, процессинговые и клиринговые центры, и иные субъекты, на которые действие законодательства ранее не распространялось», - отмечается в комментарии.

Закон предусматривает комплексное регулирование деятельности по приему платежей в адрес третьих лиц.

«Создаются равные условия для белорусских и иностранных организаций, работающих по принципу площадок-агрегаторов (Yandex, Uber, AliExpress, Booking.com и др.)», - утверждает Нацбанк РБ.

Кроме того, вводится новый вид платежных инструментов – платежное программное приложение, которое позволяет пользователю существенно упростить инициирование платежа вне зависимости от банка и платежной системы. Расширяется субъектный состав лиц, имеющих право эмиссии электронных денег.