Сельхозпроизводство в Беларуси за январь-март снизилось 0,6%

Производство продукции сельского хозяйства в январе-марте 2022 года в текущих ценах составило 3721,1 млн. рублей и снизилось на 0,6% к аналогичному уровню прошлого года, сообщает Белстат.

В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 435,6 тыс. тонн, молока – 1894,9 тыс. тонн, яиц получено 826,5 млн. штук.

На 1 апреля 2022 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 4,2 млн. голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 1,4 млн. голов. Численность свиней составила 2,3 млн. голов.