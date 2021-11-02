Беларусь за 9 месяцев увеличила экспорт продовольствия на 12,6%

Беларусь за январь-сентябрь 2021 года нарастила экспорт продовольствия на 12,6%, сообщил замминистра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Алексей Богданов.

"По оперативным данным Белстата, за 9 месяцев текущего года экспорт белорусского продовольствия вырос на 12,6% и превысил цифру $4,7 млрд", - отметил Богданов, передает Интерфакс-Запад.

За 8 месяцев этого года был рост на 10,8%, таким образом динамика улучшилась на 1,8% процентных пункта, отметил он.

Поступление валютной выручки за 9 месяцев, по словам замминистра, увеличилось на $529 млн.

Богданов заявил, что основными растущими рынками дальнего зарубежья являются Азиатский регион и страны Европейского союза.