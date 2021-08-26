Беларусь будет импортировать зерно для импортозамещающей БНБК и кормить скот жмыхом

Вице-премьер Беларуси Александр Субботин сегодня доступно объяснил, чем вызван запрет на экспорт зерновых и злаков из страны, а также рассказал о вынужденном импорте зерна для импортозамещающей Белорусской национальной биотехнологической корпорации.

«По зерну можно сказать, что хуже, чем мы планировали раньше. Где-то мы недобираем больше миллиона тонн именно по зерновому клину», - сообщил Субботин.

Он пояснил, что часть посевов кукурузы уберут не на силос, а на зерно, что позволит получить 1,5-1,8 млн т кукурузного зерна, но это не спасет от дефицита фуражного зерна.

"Именно фуражного. Мы не говорим, что будет какой-то дефицит продовольственного зерна, для госзаказа. Здесь можно быть совершенно спокойными. Уже госзаказ выполнен на 93%, по-моему, на сегодняшнее утро. Поэтому мы будем с хлебом. Это 100%", - заверил Субботин.

Скотину предстоящей зимой будут кормить, со слов Субботина, следующим меню: «…у нас есть переходный остаток 560 тыс. т, жмых, который мы получим от переработки маслосемян рапса, у нас есть жом от сахарной свеклы, которая пойдет. Вот этими позициями мы все недостачи (фуража – ред.) перекроем».

Субботин также сообщил, что придется импортировать высококачественную пшеницу из России, объяснив необходимость импорта введением в строй производств «импортозамещающей» Белорусской национальной биотехнологической корпорации.

"Там будет углубленная переработка зерна - получение витаминов, ферментов, крахмалов и так далее. И чтобы выпускать всю линейку продукции, нужно зерно, которое у нас просто не растет физически по ряду параметров: не та температура, клейковина. Поэтому незначительную часть мы будем закупать в России. Ну а в целом обойдемся тем, что наросло у нас", - сказал Субботин, которого цитирует БелТА.

Еще немного высококачественного зерна потребуется для кондитерской и макаронной отраслей, потому встанет вопрос об импорте фуража, когда скотина начнет пухнуть с голоду от жмыха и жома…

По данным Минсельхозпрода, на 26 августа зерновые и зернобобовые культуры убраны в Беларуси с 96,4% площадей. Намолочено почти 6,3 млн т зерна. Прошлогодний намолот на этот момент составлял почти 7,5 млн т. Средняя урожайность составляет 30,8 ц/га против 37,3 ц/га в прошлом году.