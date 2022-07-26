Лукашенко: Голодная зима близко

Лукашенко предрекает голодную зиму для ряда стран, назвав основной причиной санкции против Беларуси и России.

"Бездумные санкционные ограничения на удобрения, энергоносители и разрыв привычных транспортных связей поставили многие страны на грань выживания. Зима близко. И для тех, кто не сможет себя прокормить, это будет холодная и голодная зима", - заявил сегодня Лукашенко на селекторном совещании по уборочной кампании.

"Кадры горящих пшеничных полей, подожженных боевыми вертолетами наших южных соседей, никому не добавляют оптимизма. Но это только вершина айсберга", - также сказал он.

В этой связи он потребовал обеспечить «качество и темпы» уборки зерновых в стране.

"Главные требования на предстоящий уборочный период - качество и темпы. Дисциплина и ответственность должны быть на высочайшем уровне. А с этим, как мне докладывают Комитет государственного контроля и Генеральная прокуратура, не все так гладко", - посетовал пенсионер, заявив о продовольственных диверсиях.

"Фактически каждый десятый комбайн не готов к работе. Нет механизаторов, говорят. Как нет? Ведь мы еще осенью прошлого года договорились. Не везде работают элеваторы и склады для хранения зерна. Причем такое выяснилось при проверке в каждом четвертом хозяйстве. Приписки по готовности техники и зерносушильных комплексов установлены на 40 сельскохозяйственных предприятиях. Это не просто безответственность со стороны местной власти, это продовольственная диверсия. Именно так это будет расцениваться", - заявил глава государства.

По его словам, многие руководители подготовку к уборочной кампании попросту завалили. В отдельных организациях технику даже не начинали ремонтировать.

Он также потребовал расширить госзаказ за закупку зерна с учетом высококачественного хлебопечения (макаронные изделия, кондитерская отрасль).

"Госзаказ на зерно должен быть безусловно выполнен. Это уже не проблема. По предварительной информации, зерно нынешнего урожая пригодно для высококачественного хлебопечения. Поэтому необходимо сделать закупки в объеме полной потребности. Кроме того, нужно создать базу для выполнения программных задач в АПК, заготовить зернофураж для животноводства с учётом требований рационов, обеспечивающих высокий уровень продуктивности по молоку и мясу", - потребовал Лукашенко.