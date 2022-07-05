Лукашенко порассуждал об экономической диверсии на полях и в коровниках

Возможные потери при уборке зерновых в текущей ценовой ситуации и падеж скота Лукашенко сравнил с экономической диверсией.

"Качество уборки зерновых колосовых, рапса, кукурузы должно быть образцовым. Все вопросы решены. Топливо, техника, удобрения. Все есть. Дальше начинайте шевелиться. И не ходите следом с протянутой рукой. Я предупреждаю губернаторов. За качеством уборки железобетонный контроль. Минсельхозпрод и другие контролеры. Потери недопустимы», - заявил сегодня Лукашенко на совещании в Минске.

«Миллион тонн потерь, вы понимаете, сколько сегодня это денег. Вы полмиллиарда долларов можете заработать. Мы такую помощь селу не оказываем, сколько вы теряете на полях, особенно по рапсу. Надо отрегулировать комбайны таким образом, чтобы не потерять рапс. Это огромные деньги. Потеря зерна на полях будет расцениваться по меньшей мере как экономическая диверсия, по большей - как преступление. Хватит шутить", - предупредил он.

"Никакой расхлябанности и очковтирательства. Полная слаженность и порядок. Подчеркиваю, по законам военного времени. Идет гибридная война. СМИ, дипломатия, финансы, экономика - все задействовано. И провокации военные начались. Мобилизуйтесь. Будет в закромах что - любую войну выдержим, не дай бог, конечно. Поэтому убедительно вас прошу, чтобы не иметь неприятных разговоров впредь. Со следующей недели все должны приступить к уборке урожая", - приказал Лукашенко.

Он в очередной раз потребовал от Генпрокуратуры и КГК разобраться в проблемой падежа скота.

"Смотреть на ваши цифры падежа и недостатка скота уже просто нетерпимо. Теряем миллионы рублей на ровном месте. Я требую от Генеральной прокуратуры и Комитета государственного контроля, администрации президента, кого угодно подключайте, немедленно доклада мне о том, как обстоят дела. И не только цифры. Я вас предупредил: если на каком-то сельхозпредприятии высокий падеж, то это и кормление, и содержание. Если они не могут сохранить молодняк, я вам говорил: немедленно изъять и передать молодняк тем, кто может содержать», - возмущался Лукашенко.

«Проверьте по этому критерию. Если не можете принять решение, доложите мне. Больше на эту тему я разговаривать не буду. И предъявляю уже требования Шведу и Герасимову. Я уже о правительстве не говорю. Это их сфера деятельности. Они должны контролировать и направлять работу местных органов власти", - потребовал лон.