Последнее обновление: 14.04.2022 10:25

Агентство по ядерной энергии приостановило членство России в организации

Членство России в Агентстве по ядерной энергии при Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) будет приостановлено с 11 мая.

«Членство России в Агентстве по ядерной энергии ОЭСР было приостановлено 11 апреля по решению руководящего органа ОЭСР. Российская Федерация была соответствующим образом проинформирована, и приостановка вступит в силу 11 мая», — сказано в сообщении организации, передает РБК.

Россия была членом агентства с 2013 года, отмечается в сообщении. Целью агентства является помощь в использовании мирной ядерной энергетики, а также поддержка экономичного и экологического использования мирного атома. Оно предоставляет авторитетные оценки и формирует общее понимание по ключевым вопросам в решениях правительств в области ядерной энергетики и в более широкий анализ ОЭСР в таких областях, как энергетика и устойчивое развитие низкоуглеродной экономики.



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