Последнее обновление: 14.04.2022 10:25

Колумбия заявила о готовности заменить российские энергоресурсы в ЕС

Колумбия готова увеличить поставки энергоносителей в ЕС, чтобы заменить российские энергоресурсы, заявил президент страны Иван Дуке в интервью телеканалу CNN.

По его словам, страна может увеличить как добычу нефти и газа, так и поставлять чистый водород и уголь.

«Колумбия сегодня может увеличить добычу угля. <...> У нас одни из самых больших ресурсов в мире, и мы не используем их», — сказал Дуке.

Он сообщил по итогам переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем, что Колумбия нарастит поставки угля в ФРГ, передает РБК.

Колумбийский лидер находится в Нью-Йорке с трехдневным визитом, одна из целей которого — привлечение иностранных инвестиций в страну.

По данным Министерства горнодобывающей промышленности и энергетики Колумбии, на нефтегазовый сектор приходится 3,3% ВВП страны, на добычу полезных ископаемых — чуть более 2% ВВП.



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