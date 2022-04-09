Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 969616 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 9 апреля 2022 года выросло до 969616 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 2 до 6872 человек.

Выздоровели 964343 (выписаны +243) пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 6872 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

За последние сутки число заразившихся выросло на 940 человек (8,55% от протестированных за сутки).

По данным Минздрава РБ, в Беларуси проведены 12952334 (+10999) тестов на коронавирус.