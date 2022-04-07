Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 967731 человека

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 7 апреля 2022 года выросло до 967731 человека. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 4 до 6866 человек.

Выздоровели 963661 (выписаны +300) пациент, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 6866 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За последние сутки число заразившихся выросло на 912 человек (6,09% от протестированных за сутки).

По данным Минздрава РБ, в Беларуси проведены 12928823 (+14970) теста на коронавирус.