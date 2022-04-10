Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 970141 человека

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 10 апреля 2022 года выросло до 970141 человека. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 2 до 6874 человек.

Выздоровели 964722 (выписаны +321) пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 6874 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

За последние сутки число заразившихся выросло на 525 человек (4,47% от протестированных за сутки).

По данным Минздрава РБ, в Беларуси проведены 12964077 (+11743) тестов на коронавирус.