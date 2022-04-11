Последнее обновление: 11.04.2022 18:10

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 970443 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 11 апреля 2022 года выросло до 970443 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 3 до 6877 человек.

Выздоровели 964931 (выписаны +70) пациент, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 6877 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За последние сутки число заразившихся выросло на 302 человека (4,79% от протестированных за сутки).

По данным Минздрава РБ, в Беларуси проведены 12970379 (+6302) тестов на коронавирус.

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