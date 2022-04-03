Последнее обновление: 03.04.2022 15:51

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 965322 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 3 апреля 2022 года выросло до 965322 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 8 до 6844 человек.

Выздоровели 961457 (выписаны +301) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 6844 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

За последние сутки число заразившихся выросло на 645 человек (5,84% от протестированных за сутки).

По данным Минздрава РБ, в Беларуси проведены 12891473 (+11049) теста на коронавирус.

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