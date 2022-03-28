Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 959802 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 28 марта 2022 года выросло до 959802 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 6 до 6781 человека.

Выздоровели 959802 (выписаны +70) пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 6791 пациент с выявленной коронавирусной инфекцией.

За последние сутки число заразившихся выросло на 526 человек (8,44% от протестированных за сутки).

По данным Минздрава РБ, в Беларуси проведены 12822145 (+6234) тестов на коронавирус.