Последнее обновление: 07.04.2022 10:20

Белорусские НПЗ работают с минимальной загрузкой

Белорусские власти так и не смогли организовать перевалку производимых на местных НПЗ нефтепродуктов через российские порты для последующего экспорта и были вынуждены снизить загрузку заводов до уровня покрытия внутренних потребностей на топливо.

Об этом сегодня сообщил премьер РБ Роман Головченко.

"Для белорусских нефтеперерабатывающих заводов в условиях ужесточения санкций, фактически блокирующих санкций, исходим из задачи по обеспечению внутреннего рынка. В связи с чем сбалансирована их загрузка. В дальнейшем по мере стабилизации ситуации и увеличения экспорта загрузка заводов будет возрастать", - сообщил Головченко, которого цитирует пресс-служба правительства.

По словам премьера "Нафтан" сейчас перерабатывает 11,7 тыс. т в день, Мозырский НПЗ - 13,7 тыс. т в день. В обычные «нефтестабильные» времена загрузка одного белорусского НПЗ составляла нот 24 тыс. тонн в сутки.

Он также сообщил, что ОАО "Гродно-Азот" «полностью загружен для поставки удобрений на внутренний рынок». Экспортные поставки будут «осуществляться точечно для отработки логистики и прохождения платежей».

«Полноценные поставки на внешние рынки, в том числе в Россию, начнутся в июне», - сказал Головченко.



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