Словакия не будет платить за российский газ в рублях

Словакия будет действовать в унисон с Европейским Союзом в отношении требований России по платежам за газ.

Об этом заявил премьер Словакии Эдуард Хегер.

"В этой ситуации единство является ключевым, и мы настаиваем на соблюдении условий контракта и платежей в евро", - заявил Хегер.

Его комментарий прозвучал после того, как министр экономики Словакии Ричард Сулик заявил, что страна будет работать вместе с Европой, но Словакия не может быть отрезана от потоков российского газа, и если ей придется платить в рублях, то так тому и быть.