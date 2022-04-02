Латвия сообщила об остановке импорта российского газа в Прибалтику

С начала апреля в Латвию, Литву и Эстонию перестал поступать природный газ из России, сообщил глава оператора латвийской газотранспортной системы Conexus Baltic Grid (Conexus) Улдис Барисс.

По его словам, решение Москвы принимать оплату за газ от недружественных стран только в рублях дало сигнал прибалтийским государствам резко снизить объемы поставок, так как на них «больше нельзя полагаться», передает РБК.

«С точки зрения энергетической безопасности государства однозначно нужно решать вопрос о строительстве второго СПГ-терминала», — сказал Барисс.

Сейчас газ в Латвию поставляют Клайпедский терминал сжиженного природного газа и Инчукалнское подземное газохранилище, в котором «нетипично много газа для этого периода», сообщил Барисс. Поэтому у страны нет поводов для беспокойства за свою энергетическую безопасность в ближайшие несколько месяцев, считает он.

Ранее Минэнерго Литвы сообщило, что страна первой в Евросоюзе отказалась от закупок российского газа.