Лукашенко требует отстаивать права спортсменов в международных судах

Лукашенко требует по фактам давления на белорусских спортсменов, недопуска их к соревнованиям обращаться в международные суды.

"А чего вы ждете? В какие международные суды вы обратились, чтобы опротестовать эти решения? Особенно паралимпийское движение. Наши ребята-инвалиды перед кем провинились? Тишина. А вы должны гвалтом кричать, везде во все колокола бить, в том числе в международных судах", - заявил Лукашенко на совещании об итогах участия белорусских спортсменов в XXIV зимних Олимпийских играх 2022 года и перспективах развития зимних видов спорта в Беларуси.

"Обратитесь в международный суд, чтобы это звучало и спортсмены видели, что вы готовы их защищать. А вы ждете каких-то указаний. Пускай эти Бахи и прочие отмазываются потом", - сказал Лукашенко.

"Нам сегодня очень важно определиться, как развивать спорт и олимпийское движение в новых реалиях - в условиях враждебного отношения к Беларуси и России со стороны разного рода функционеров, в том числе Международного олимпийского комитета. Вы это прекрасно знаете", - отметил он.