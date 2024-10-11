Toyota после 15 лет перерыва неожиданно вернулась в Формулу-1

Крупнейшая автомобильная компания мира Toyota неожиданно вернулась в Формулу-1 после 15-летнего перерыва. Японский производитель стал партнером американской команды Haas F1 Team, говорится в пресс-релизе компании.

В 2002-2009 годах у Toyota была собственная команда Формулы-1. За восемь лет ее пилоты 13 раз финишировали в первой тройке (лучший результат – второе место). Самый успешный сезон был в 2004-м, когда Toyota стала четвертой в общем зачете.

Теперь Toyota будет техническим партнером Haas F1.

В рамках многолетнего соглашения Haas и гоночное подразделение Toyota Gazoo Racing (TGR) планируют "обмениваться опытом и знаниями, а также ресурсами". TGR будет предоставлять Haas проектные, технические и производственные услуги, а Haas предложит техническую экспертизу и коммерческие выгоды.

Цель состоит в том, чтобы Haas улучшил свое развитие и конкурентоспособность в спорте, а Toyota развивала свои знания и навыки через F1.

Параллельно Haas сохраняет соглашение с Ferrari, с которой работает с момента прихода в Формулу-1 в 2016 году.