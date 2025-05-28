Россию отстранили от Олимпиады-2026

Российские спортивные команды, включая национальную сборную по хоккею, не смогут принять участие в зимних Олимпийских играх 2026 года, которые пройдут в Италии. Об этом официально заявил Международный олимпийский комитет (МОК).

Решение является частью действующих санкционных мер, введенных после начала полномасштабной войны России против Украины. Поводом для разъяснения со стороны МОК стали сообщения из России о состоявшихся переговорах между представителями Федерации хоккея России и Международной федерацией хоккея на льду (IIHF) относительно возможного допуска сборной к Играм.

«Рекомендация Исполкома МОК от марта 2023 года относительно участия спортсменов с российским паспортом остается в силе. Это решение основано на том, что группа индивидуальных нейтральных спортсменов по определению не может быть признана командой. Мы приняли к сведению, что IIHF подтвердила свою приверженность следовать этой рекомендации», - подчеркнули в МОК (цитата по Reuters).

В октябре 2023 года МОК приостановил членство Олимпийского комитета России (ОКР) за нарушение Олимпийской хартии: поводом стало признание российской стороной так называемых региональных олимпийских советов на оккупированных территориях Украины — в Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областях.

«Такие действия нарушают территориальную целостность Национального олимпийского комитета Украины, признанную МОК», - заявили тогда в комитете.

Несмотря на жесткие ограничения, отдельные спортсмены из России и Беларуси получили право участвовать в Олимпийских играх 2024 года в Париже. Однако их допуск стал возможен только после тщательной проверки, а участие происходило строго в нейтральном статусе — без флага, гимна и национальной символики.

Как уточняет Reuters, четверо российских фигуристов — мужчины и женщины в одиночных дисциплинах — получили разрешение Международного союза конькобежцев на участие в отборочных соревнованиях к Играм 2026 года. Однако, как и ранее, исключительно в качестве нейтральных атлетов.

В середине апреля министр спорта РФ Михаил Дегтярев, возглавляющий также ОКР, заявил, что восстановление членства Олимпийского комитета России в МОК может произойти в течение двух-трех месяцев.

«По моей оценке, комитет будет признан в ближайшие два-три месяца. После восстановления ОКР мы начнем подавать заявки на проведение международных соревнований уже летом. Шансы на это высокие», - отметил Дегтярев.

Между тем 25 мая пресс-служба Федерации хоккея России сообщила, что ОКР не получал от МОК официальных уведомлений о недопуске национальной хоккейной сборной к Олимпиаде-2026. Тем не менее латвийское издание Sportacentrs со ссылкой на источники утверждало, что участие российской команды в Играх исключено.