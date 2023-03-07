Последнее обновление: 07.03.2023 13:45

Литва отказала юным белорусским теннисистам в участии в турнире в Шауляе

Литовский теннисный союз не пустит юных спортсменов из Беларуси и России на апрельский турнир Šiauliai Оpen в Шауляе, пишет портал LRT.

Союз обратился в Международную федерацию тенниса, где разрешили проводить турнир без белорусских и российских спортсменов.

"Мы получили новые рекомендации, мы отреагировали, и теннисный союз в очередной раз направил письмо в Международную федерацию тенниса, что ситуация такова, что у нас есть такая позиция и что теннисный союз поддерживает такую позицию. И нам разрешили проводить турниры без граждан этих стран", - пояснил руководитель организатора турнира Шяуляйской академии тенниса Миндаугас Шерепка.

По его словам, запрет на участие белорусских и российских спортсменов в настоящее время действует только в юниорских турнирах, а в отношении спортсменов старшего возраста ожидается ответ от Международной федерации тенниса.



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