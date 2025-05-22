FIFA запустит блокчейн на Avalanche

Международная федерация футбола (FIFA) запустит собственный блокчейн на базе сети Avalanche.
Новая платформа будет совместима с Ethereum Virtual Machine (EVM). Организация перенесет NFT-коллекцию FIFA Collect с Algorand и Polygon.
Решение о переходе на новую сеть связано с необходимостью повысить скорость, масштабируемость и безопасность экосистемы, заявил CEO FIFA Collect Франческо Аббате.
По его словам, интеграция с Avalanche упростит подключение популярных криптокошельков и создаст основу для дальнейшего развития цифровых активов FIFA.
Поддержка Algorand и Polygon для NFT-коллекции будет прекращена после завершения миграции. Точные сроки запуска блокчейна не раскрываются.
В апреле FIFA впервые объявила о запуске собственного блокчейна, совместимого с EVM.
В марте президент федерации Джанни Инфантино допустил разработку токена для взаимодействия с глобальной базой болельщиков.