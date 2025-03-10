Президент FIFA допустил разработку организацией нативного токена

Международная федерация футбола (FIFA) изучает блокчейн-технологию и возможность запуска собственного токена для взаимодействия с глобальной базой болельщиков. Об этом заявил ее президент Джанни Инфантино.

Глава организации стал одним из участников криптосаммита в Белом доме.

«FIFA очень заинтересована в разработке FIFA Coin, чтобы завоевать 5 млрд фанатов в мире», - сказал Инфантино.

Президент США Дональд Трамп поддержал главу федерации. Он отметил, что «токен может в итоге оцениваться выше, чем FIFA».

Следующий чемпионат мира по футболу в 2026 году примут США, Канада и Мексика.

В сообществе решили опередить FIFA и сделали несколько одноименных токенов, некоторые из которых уже успели заскамиться. Один из них с взлетел на 357 тысяч процентов после саммита.