Российских и белорусских легкоатлетов отстранили от участия в Бриллиантовой лиге

Бриллиантовая лига приняла решение не допустить до участия в своих соревнованиях легкоатлетов, представляющих Россию и Беларусь.

Как говорится в сообщении пресс-службы лиги, решение было принято на генеральной ассамблее Бриллиантовой лиги в Белграде.

Между тем, ранее Международная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) уже запретила россиянам и белорусам выступать в соревнованиях под своей эгидой.

Легкоатлетические турниры в рамках Бриллиантовой лиги проводятся с 2010 года.

Бриллиантовая лига представляет собой серию коммерческих турниров по легкой атлетике.