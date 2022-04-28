Канадская хоккейная лига не допустит к импорт-драфту игроков России и Беларуси

Канадская хоккейная лига (CHL) объявила, что российских и белорусских игроков не допустят к участию в импорт-драфте 2022 года.

Об этом сообщает пресс-служба CHL, передает Укринформ.

«Российские и белорусские игроки не будут допущены к участию в импорт-драфте-2022, который состоится 1 июля. Это не касается игроков, которые находятся в защищенном списке команд CHL», - отмечается в заявлении лиги.

На импорт-драфте CHL выбирают игроков в состав своих команд клубы юниорских лиг Квебека, Онтарио, а также Западной хоккейной лиги.