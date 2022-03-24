Президент Сербии назвал проблемой решение России принимать оплату за газ в рублях

Решение России перейти от евро и долларов к рублям в расчетах за поставки природного газа покупателям из «недружественных» стран станет проблемой для всего мира, считает президент Сербии Александр Вучич.

«Некоторые считают, что это гениально — в геополитической игре противостоять нефтедоллару вместе с юанем. Немцы уже сказали, что это причина для расторжения договора. Поэтому я в этом не уверен, все это приносит нам новые и новые проблемы», — заявил он в эфире программы «Сигналы» на RTV.

По словам Вучича, после объявления решения России газ подорожал на 25%.

Сербия не входит в список стран, которые Россия признала «недружественными», однако в перечне оказались соседние Венгрия и Болгария. По мнению Вучича, ни Будапешт, ни София не будут платить за газ в рублях. «Есть много сложных вопросов», — добавил он.

Российский газ поступает в Сербию и Венгрию через газотранспортную систему Болгарии. Министр энергетики этой страны Александр Николов ранее говорил, что у Софии есть возможность оплачивать газ в рублях. «Мы изучаем сценарии, их рассматривает «Болгарский энергетический холдинг». Риска оплаты по действующему контракту нет», — сказал он (цитата по Trud.bg), передает РБК.

О готовности оплачивать поставки российского газа рублями сообщил глава «Молдовагаза» Вадим Чебан: «По действующим условиям договора у нас есть три варианта оплаты потребленного природного газа: евро, доллар и российский рубль. С 1 мая у нас будет только два варианта: российские рубли и евро. Такой пункт есть в договоре».

Германия, которая вместе с другими странами Евросоюза попала в список «недружественных», назвала решение России нарушением контрактов. Берлин обсудит со своими европейскими партнерами, как на него реагировать, заявил министр экономики ФРГ Роберт Хабек. По словам политика, действия Москвы свидетельствуют о том, что она «не является стабильным партнером», передает Tagesschau. Австрийская нефтегазовая компания OMV будет и дальше платить России за газ в евро, сообщил ее глава Альфред Штерн.

Советник президента Италии по экономике Франческо Джавацци заявил, что стране стоит отказаться платить за газ в рублях. Источник в польском правительстве сообщил CNBC, что оплата в рублях будет «нарушением платежных правил».