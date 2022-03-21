Германия договорилась с Катаром о долгосрочных поставках СПГ

Германия, которая ищет альтернативу российским поставкам нефти и газа, договорилась с Катаром о долгосрочных поставках сжиженного природного газа (СПГ), заявил министр экономики ФРГ Роберт Хабек.

Соглашение было заключено в Дохе. Оно позволит Германии сократить зависимость от импорта российского газа, доля которого в ежегодных поставках сейчас превышает 50%, сказал Хабек. В его министерстве отметили, что объемы закупок и их условия будут обсуждаться индивидуально германскими компаниями, передает Интерфакс.

"Нам, вероятно, все еще потребуется российский газ в этом году, но не в будущем, - сказал министр. - Это начинается вот таким образом, и тот, у кого есть уши, должен начать слышать".

Правительство Катара заявило, что приветствует решение Германии ускорить строительство двух СПГ-терминалов, и добавило, что компании двух стран "займутся обсуждением условий долгосрочных контрактов на поставку СПГ из Катара в Германию".