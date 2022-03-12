Власти Украины хотят снизить НДС и отменить акциз на автомобильное топливо

Кабмин Украины вынес на рассмотрение Верховной Рады законопроект, который отменяет акциз на топливо и снижает ставку НДС с 20% до 7%.

Об этом сообщила первый вице-премьер Украины Юлия Свириденко, передает УНН.

“Сегодня на заседании правительства было принято два решения, которые позволят избежать дефицита топлива на заправках и максимально сдержат рост его цены. Мы утвердили изменения в формулу, по которой считаем максимальную разрешенную цену топлива на заправках - увеличили цену логистики и доплату к котировке в Северо-западной Европе (NWE). Это позволит сетям АЗС включать в расчет те дополнительные расходы, которые возникли после переориентации поставок из Беларуси и РФ на западную границу Украины (Польшу, Румынию, Венгрию)", - написала Свириденко.

По ее словам, увеличение формулы дает экономический стимул сетям завозить больше топлива (по формуле расчета, которая была адекватной до войны, сейчас везти нефтепродукты сетям не выгодно). "В то же время, такое решение привело бы к росту цены, чего правительство допустить не может, ведь топливо является социально важным товаром", - указала она.

"Поэтому мы сегодня приняли еще одно решение - подали для принятия Верховной Радой законопроект, отменяющий акциз на топливо и снижающий ставку НДС с 20% до 7%", - рассказала Свириденко.

"В результате сети завезут больше горючего, а цена не вырастет. Аналогичное решение по налогам уже ранее было принято в Польше и других странах ЕС. Мы будем и впредь внимательно следить за ситуацией на мировом рынке топлива и откорректируем цену логистики и размер доплаты к котировке (премию), как только они уменьшатся", - написала Свириденко.

Она добавила, что размер наценки украинских сетей АЗС не вырастет, и останется на уровне, который был установлен за несколько дней до начала российского вторжения: 4,55 грн на литр бензинов и 5 грн на литр дизеля.