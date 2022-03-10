Лукашенко поручил обеспечить энергоснабжение Чернобыльской АЭС

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил белорусским специалистам обеспечить энергоснабжение Чернобыльской атомной электростанции.

При этом он сослался на состоявшийся в среду с Путиным телефонный разговор.

"Но мы и сами видим, и их данные совпадают с нашими: прекращена подача электроэнергии на чернобыльскую станцию. Вы же прекрасно понимаете, что сама станция производит электроэнергию, но и потребляет для того, чтобы работать, немало электроэнергии. Да, там остановлена чернобыльская станция. Да, там хранилище ядерных отходов. И для процесса нужна холодная вода. Как минимум для охлаждения. А это электричество. Электричества нет", - заявил Лукашенко.

По его словам, на станции задействованы резервные мощности, но их срок ограничен.

"Министру энергетики поручено организовать эту работу, чтобы немедленно подать туда электроэнергию. У нас линия электропередачи с советских времен есть, она законсервирована. Ее надо немедленно восстановить. По временной схеме придется, наверное, к подстанции Чернобыльской электростанции подавать это электричество, чтобы в штатном режиме обеспечить безопасность чернобыльской станции. Надо предусмотреть все варианты", - потребовал он.