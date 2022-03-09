Евросоюз объявит о борьбе с зависимостью от российских нефти, газа и угля

Лидеры стран Европейского союза объявят на начинающемся сегодня саммите, что ЕС как можно скорее избавится от зависимости от российских нефти, газа и угля, а также увеличит расходы на оборону.

Об этом говорится в проекте резолюции саммита, передает BBC.

"Агрессия России против Украины стала тектоническим сдвигом в истории Европы [...] мы решили взять на себя больше ответственности за нашу безопасность и предпринять решительные шаги в сторону укрепления суверенитета Европы, уменьшения нашей зависимости и формирования новой модели роста и инвестиций к 2030 году", - говорится в проекте резолюции саммита ЕС.

О каких-либо сроках в проекте не говорится, поскольку разные страны в разной степени зависят от российских энергоносителей, и, соответственно, им понадобится разное время, чтобы найти им замену.

Россия поставляет в ЕС почти половину потребляемого им угля, больше 40% газа и больше четверти нефти, а больше всех от российских поставок зависят Германия, Италия, Венгрия и Австрия.

"Но Европейская комиссия, - пишет агентство, - считает, что ЕС в целом может сократить импорт газа из России на две трети уже в этом году, если диверсифицирует источники поставок, инвестирует в энергетику на возобновляемых источниках и повысит энергоэффективность зданий".