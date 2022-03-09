Белорусские НПЗ работают на половину мощности

Мозырский нефтеперерабатывающий завод частично остановил производство нефтепродуктов, сообщает enkorr.ua со ссылкой на собственные источники.

«Завод работает на половину мощности. Большая часть объектов остановлена на якобы капитальный ремонт», — сообщил собеседник издания, добавив, что пусконаладочные работы на установке H-oil остановлены из-за отсутствия иностранных специалистов, а оборудование консервируется.

«Выгоняют всех подрядчиков. Все работы планируют выполнять своими силами», — добавил он.

По его словам, также приостановлено действие коллективного договора, что подразумевает отмену всех премий и дополнительных выплат. Вместе с тем, за февраль все финансовые обязательства перед сотрудниками были выполнены в полном объеме.

Ранее стало известно о сокращении производства на Новополоцком НПЗ (Нафтан). В пресс-службе завода заявили, что «с учетом складывающейся текущей ситуации» предприятие с 9 марта до 30 апреля приостанавливает отдельные позиции коллективного договора.