Власти России минимум на полгода закрыли валютный рынок для населения

Российские власти в условиях растущего санкционного давления пошли на радикальный шаг, закрыв рынок наличной валюты сроком на полгода.

Теперь доступ к ней, лишь в ограниченном размере, и только в долларах, будут иметь исключительно владельцы валютных вкладов. Легальных способов же получить, например, наличные евро в России не будет вообще.

Даже в условиях практически полного сворачивания зарубежного туризма, наличная валюта остается популярным средством сохранения сбережений населения в условиях обесценения рубля, что создает риски формирования нелегального сегмента рынка.

В ночь на среду Банк России объявил о запрете покупки наличной валюты и ограничении ее выдачи с действующих вкладов суммой $10 тысяч сроком на полгода, сообщает Интерфакс.

"Банк России с 9 марта по 9 сентября 2022 года устанавливает следующий порядок выдачи средств с валютных вкладов или счетов граждан: все средства клиентов на валютных счетах или вкладах сохранены и учтены в валюте вклада, клиент может снять до $10 тысяч в наличной валюте, а остальные средства - в рублях по рыночному курсу на день выдачи", заявил ЦБ.

В обновленном блоке вопросов и ответов на своем сайт регулятор разъяснил решение так: "поступление долларов в страну ограничено санкциями, и это единственная причина специальных мер, связанных с продажей банками наличной иностранной валюты". На рублевые вклады и счета санкции никакого влияния не оказывают, обнадежил ЦБ клиентов российских банков.

По оценке ЦБ, в новый лимит вписываются около 90% валютных счетов.

"То есть, 90% держателей валютных вкладов или счетов смогут полностью получить свои средства в наличной валюте", - пишет ЦБ.

"Объем наличной валюты в стране покрывает такой объем выплат для всех держателей валютных вкладов и счетов", - заверил Банк России.

В период действия временного порядка валюта будет выдаваться в долларах США в независимости от валюты счета. Конвертация других валют в доллар США будет происходить по рыночному курсу на день выдачи.

"Если счет был открыт в другой валюте - все равно банк отдаст вам доллары США", - отмечается в разъяснениях Центробанка.

Банки не будут в течение срока действия временного порядка продавать наличную валюту гражданам. Поменять наличную валюту на рубли можно будет в любой момент и в любом объеме.

Выезжающих за рубеж граждан, лишившихся возможности купить наличную валюту, ЦБ успокаивает: ее можно снимать с карты "Мир". Правда, только в нескольких государствах мира, а стран дальнего зарубежья в этом списке всего две (Турция и Вьетнам).

На содержимое банковских ячеек новые валютные ограничения не распространяются.

Граждане могут продолжать хранить средства на валютных вкладах или счетах. Все средства сохранены и учтены в валюте, в которой был открыт счет или вклад. Условия по вкладу или счету не меняются. Проценты по вкладам будут начисляться, как обычно, в той валюте, в которой вклад был открыт, пишет ЦБ.

Граждане смогут открывать и новые валютные счета и вклады, но снять с них средства, пока действует временный порядок операций с наличной валютой, можно будет только в рублях по рыночному курсу на день выдачи.

"Да, открыть новый валютный вклад или счет можно. Но пока действует временный порядок операций с наличной валютой, получить наличную валюту с валютного счета или вклада, открытого позднее 8 марта 2022 года, будет нельзя", - говорится в разъяснениях ЦБ.

Завершается обновленный список разъяснений Центробанка ответом на такой вопрос: "когда истечет срок действия временного порядка операций с наличной валютой, я смогу забрать валюту со своего вклада полностью или снова только $10 тысяч?"

Регулятор прямо дает понять, что пока не уверен в обратной либерализации рынка наличной валюты в сентябре этого года.

"Это зависит от санкций иностранных государств, получение долларов или евро может оставаться проблемой", - констатирует Центробанк в своем ответе. Однако закончить его Банк России попытался на оптимистичной ноте: "Но мы ищем варианты, чтобы у людей появились альтернативы. В частности, золото или валюты тех стран, которые не присоединились к санкциям против России".