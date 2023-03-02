Банк России продлит ограничения на снятие наличной валюты

Ограничения на снятие наличной валюты, перевод средств за рубеж и вывод из России средств нерезидентами из недружественных стран будут продлены, заявила в четверг председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

"В скором времени подходят сроки, до которых действовали такие ограничения, как лимиты на снятие наличной валюты с банковских счетов, переводы средств за границу, ограничения на вывод средств нерезидентами из недружественных стран. Все они будут продлены", - сообщила Набиуллина на ежегодной встрече представителей кредитных организаций с руководством ЦБ, организованной Ассоциацией банков России, передает Интерфакс.

Ограничение на снятие наличной иностранной валюты со счетов и вкладов физических лиц действует до 9 марта 2023 года. Физлица могут снять в валюте только деньги, поступившие на счет или вклад до 9 марта 2022 года. Лимит на снятие составляет $10 тыс. или эквивалент этой суммы в евро. Кроме того, до 9 марта 2023 года банки могут продавать гражданам только евро и доллары США, поступившие в их кассы после 9 апреля 2022 года. На продажу другой иностранной валюты (кроме долларов и евро) ограничений нет.

Ограничения по выводу физлицами денег за рубеж действуют до 31 марта 2023 года. Граждане России и дружественных стран смогут переводить в течение месяца на любые счета в зарубежных банках до $1 млн, по системам денежных переводов - не более $10 тыс. (или эквивалент в другой иностранной валюте). Физлица-нерезиденты, работающие в России, могут перевести за рубеж средства в размере заработной платы. Такая возможность есть у представителей как дружественных, так и недружественных стран. Для физлиц-нерезидентов из недружественных стран, не работающих в России, а также юрлиц из этих государств сохраняется полный запрет на перевод средств за рубеж.