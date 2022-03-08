Shell и BP отказываются от российской нефти и проектов в России

Нефтегазовая компания Shell откажется от закупок российской нефти и от участия в проектах в России. Об этом говорится в заявлении компании.

«Мы незамедлительно прекратим закупки российской сырой нефти на спотовом рынке и не будем продлевать срочные контракты. В то же время в тесной консультации с правительствами мы изменим нашу цепочку поставок сырой нефти, чтобы исключить российские объемы», — говорится в заявлении.

Компания отмечает, что сделает это «как можно быстрее», но по ряду факторов, в том числе географического расположения объектов, на эти меры могут «уйти недели».

«Процесс начнется немедленно», — говорится в заявлении.

В компании отметили, что отказываться от российских нефтепродуктов, трубопроводного газа и СПГ будут поэтапно.

«Это сложная задача. Изменение этой части энергетической системы потребует согласованных действий правительств, поставщиков энергии и потребителей, а переход на другие виды энергоснабжения займет гораздо больше времени», — говорится в сообщении.

При этом в Shell подчеркнули, что пойдут на перечисленные меры, если правительства стран, в которых работает компания, не выступят с какими-либо рекомендациями и заявлениями.

Также в Shell назвали неправильным решение о покупке на прошлой неделе партии российской нефти для производства бензина и дизельного топлива.

«Несмотря на то что оно было принято с учетом безопасности поставок, оно было неправильным, и мы сожалеем об этом. Как мы уже говорили, мы направим прибыль от ограниченного, оставшегося количества российской нефти, которую мы будем перерабатывать, в специальный фонд», — отметили в компании.

Там также заявили, что намерены при содействии гуманитарных организаций направить средства этого фонда на помощь жителям Украины.

Ранее, 6 марта, Shell извинилась за то, что ей пришлось приобретать, объяснив закупку необходимостью обеспечения бесперебойных поставок бензина, дизельного топлива и прочих продуктов.

После ужесточения западных санкций против России 28 февраля Shell объявила о решении продать доли в ключевых совместных проектах с «Газпромом», включая 27,5% первого российского завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) «Сахалин-2», 50% в двух СП с «Газпром нефтью» Salym Petroleum Development и «Гыдан энерджи». Компания также намерена прекратить участие в проекте газопровода по дну Балтийского моря «Северный поток-2».

Shell также заявила о намерении закрыть все заправки в России.

«Мы закроем наши сервисные станции, прекратим деятельность по производству авиационного топлива и смазочных материалов в России. Процесс начнется незамедлительно», — говорится в сообщении.

По данным на сентябрь 2021 года, у Shell в России было 411 автомобильных заправок, из них 233 собственных и 178 дилерских. Всего в России работают примерно 23 тыс. заправок, передает РБК.

В свою очередь, британская BP не будет заключать новые контракты на покупку российских нефти и газа, сообщает Bloomberg.

Исключением стала бы ситуация, в которой «существовала бы угроза безопасности поставок энергоносителей», отметили в компании.

27 февраля BP сообщила, что продаст долю в «Роснефти» и выйдет из трех совместных предприятий. Главный исполнительный директор Бернард Луни и экс-глава BP Роберт Дадли вышли из совета директоров «Роснефти».